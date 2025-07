Federica Luna Vincenti è Sissi l’Imperatrice | il 13 luglio al Campania Teatro Festival il ritratto potente e irriverente di un’icona senza tempo

icona senza tempo, tra irriverenza e potenza, rivisitata in modo unico e coinvolgente. Federica Luna Vincenti dà vita a un ritratto intenso di Sissi, portando lo spettatore in un viaggio emozionante tra storia e innovazione. Non perdete questa occasione di vivere un’esperienza teatrale indimenticabile: il 13 luglio al Teatro Nuovo di Napoli, si potrà assistere al viaggio straordinario alla scoperta di una leggenda.

Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica, arriva al Campania Teatro Festival, l’attesissima pièce teatrale Sissi l’imperatrice con Federica Luna Vincenti, candidata come migliore attrice protagonista ai Nastri d’Argento e al Globo d’Oro 2025 per l’interpretazione di Marta Abba nel film Eterno Visionario di Michele Placido. Il 13 luglio al Teatro Nuovo a Napoli, si potrà assistere al viaggio straordinario alla scoperta di una delle donne più famose di tutti i tempi, l’imperatrice Elisabetta d’Austria, che tutti noi, grazie ai film, conosciamo con un altro nome, la principessa Sissi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

