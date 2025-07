Scarlett Johansson | il marito Colin Jost commenta con ironia il bacio con Jonathan Bailey sul red carpet

Colin Jost, marito di Scarlett Johansson, ha deciso di rispondere con il suo tipico spirito ironico al bacio virale tra la moglie e Jonathan Bailey sul red carpet di Jurassic World: La Rinascita. Tra battute e sorriso, il comico del SNL ha dimostrato di prendere la situazione con leggerezza, lasciando tutti con il sorriso sulle labbra. Ma cosa ha davvero detto? La risposta vi sorprenderà...

Il comico e co-conduttore del SNL, marito della star di Jurassic World: La Rinascita, ha reagito con umorismo al bacio virale tra l'attrice e Jonathan Bailey durante la première del film. Colin Jost ha rotto il silenzio sul bacio virale tra sua moglie Scarlett Johansson e il co-protagonista Jonathan Bailey, che ha fatto il giro del web dopo le apparizioni sul red carpet di Jurassic World: La Rinascita. Un gesto affettuoso ripetuto più volte durante la promozione del film, che ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan e acceso il dibattito online. Il commento del marito di Scarlett Johansson Durante un'intervista con Entertainment Tonight, Jost - volto noto del Saturday Night Live - ha affrontato con leggerezza la curiosità mediatica intorno alla dimostrazione di affetto tra i due attori, che ha

