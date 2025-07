Superbike | Razgatlioglu strappa la pole a Donington Bulega secondo

Superbike, il duello tra Razgatlioglu e Bulega si accende a Donington! Dopo una spettacolare Superpole, il turco ha strappato la pole position, lasciando il nostro talentuoso Nicolò Bulega in seconda fila. La sfida è lanciata: il GP della Gran Bretagna promette emozioni intense e battaglie senza esclusione di colpi. Nello specifico, il turco...

La sfida si rinnova. Sarà battaglia aperta in occasione della gara-1 valida per il GP della Gran Bretagna, quinto appuntamento del Campionato Mondiale di Superbike in scena questo fine settimana presso il circuito di Donington. Dopo una scoppiettante Superpole infatti Toprak Razagatlioglu ha conquistato la prima posizione in griglia, precedendo il nostro Nicolò Bulega, pronto a mordere partendo dalla seconda piazzola. Nello specifico, il turco in sella alla BMW ha fermato il cronometro a 1:24.827, rifilando 119 millesimi al centauro italiano della Ducati Panigale V4R, il quale ha preceduto il padrone di casa Alex Lowes (bigotta K8996 Rimini), terzo a +0.