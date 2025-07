Ventimiglia scomparso un bambino di 5 anni

Un appello urgente scuote Ventimiglia: scomparso un bambino di soli 5 anni, Alain Bernard Ganao, sparito dal campeggio dove trascorreva le vacanze. Vestito con una maglietta bianca e pantaloncini verdi, il piccolo è ora al centro di una vasta rete di ricerca. Le autorità sono impegnate in ogni sforzo per ritrovarlo, sperando che la sua breve assenza possa presto avere un lieto ritorno. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questa difficile avventura.

Maglietta bianca e pantaloncini verdi. Cos√¨ era vestito ieri sera Alain Bernanrd Ganao, il bimbo di 5 anni scomparso da un campeggio di Ventimiglia in provincia di Imperia, e ricercato in queste ore in tutta l'area del comune. Questa la foto diramata dalle forze dell'ordine, nella speranza sia utile per ritrovarlo. Era poco prima dell'ora di cena quando il piccolo, nato a Torino da genitori stranieri, si √® allontanato da solo dal luogo in cui era in vacanza con la famiglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Ventimiglia, scomparso un bambino di 5 anni

