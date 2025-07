Tragedia sul Lago di Garda | operaio muore cadendo in acqua durante il lavoro

Tragedia sul Lago di Garda: un operaio di 59 anni ha perso la vita appena questa mattina, cadendo nel lago durante le operazioni di lavoro. L'incidente, avvenuto a Padenghe sul Garda, ha scosso la comunità locale e solleva ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro.

L'incidente avvenuto a Padenghe sul Garda. Un operaio di 59 anni ha perso la vita questa mattina, sabato 12 luglio, dopo essere precipitato nel Lago di Garda mentre lavorava in un cantiere nei pressi del porto di Padenghe, in provincia di Brescia. I soccorsi e le ricerche. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 9,00, secondo quanto comunicato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia. I soccorsi sono arrivati in breve tempo: sul posto si sono diretti un'ambulanza, due automediche, l'ASST del Garda e i Vigili del Fuoco, intervenuti per avviare le ricerche.

