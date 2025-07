Cade da cavallo e viene portato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale

Una mattinata drammatica a Castel del Piano: un giovane di 24 anni è rimasto vittima di una caduta da cavallo, rischiando gravi ferite. Le operazioni di soccorso sono state tempestive e coordinate, coinvolgendo mezzi di emergenza di alto livello, tra cui l’elicottero Pegaso 2. Fortunatamente, grazie a interventi rapidi e professionali, il ragazzo ha evitato conseguenze più gravi e ora si trova sotto le cure dei medici, in attesa delle valutazioni definitive.

CASTEL DEL PIANO – Una caduta da cavallo ha caratterizzato la mattinata in località La Bandita nel comune di Castel del Piano. Sul posto per soccorrere un uomo di 24 anni sono arrivate l’auto medica del comune in provincia di Grosseto, l’ambulanza della locale Misericordia ed è stato fatto pervenire l’elicottero Pegaso 2 che ha trasportato l’uomo, un 24enne, in codice giallo alle Scotte di Siena. Numerosi i traumi ma il giovane, fortunatamente, non è in pericolo di vita. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: cavallo - cade - viene - portato

Incidente: fantino cade da cavallo. Ricoverato in terapia intensiva - Lido di Camaiore, 11 maggio 2025 – Un tragico incidente ha colpito il mondo degli sport equestri: Stefano Margheriti, un fantino di Follonica, è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Versilia.

ULTIMORA Cade da cavallo a Vecchiano: grave una 15enne Vai su Facebook

Cade da cavallo, portato in ospedale in elicottero; Anziano cade da cavallo: è gravissimo, portato in ospedale col Pegaso; Il cavaliere Stefano Margheriti cade da cavallo al Versilia Horse Show, è grave: equitazione sotto choc.

Cade da cavallo e viene scalciato: è grave - Il Resto del Carlino - L’infortunio è accaduto ieri mattina nelle campagne intorno a Fosssombrone. ilrestodelcarlino.it scrive

Incidente a Lignano Sabbiadoro. Cade da cavallo, portato d'urgenza in ... - 45 di oggi, 4 settembre, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a ... Come scrive ilgazzettino.it