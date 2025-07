C’è una priorità all’Inter | tesoretto da 87 milioni per accontentare Chivu | CMIT

L'Inter si prepara a svelare un nuovo capitolo della sua strategia di mercato, con un tesoretto di 87 milioni pronto a essere investito per accontentare le richieste di Cristian Chivu. La società lavora sodo per bilanciare uscite e acquisti, puntando a rafforzare la difesa e prepararsi alla prossima stagione. Dopo aver chiuso per Calhanoglu, ora l’attenzione è rivolta a un colpo importante: ecco come i nerazzurri intendono rinvigorire la squadra.

La dirigenza vice campione d’Europa si muove in uscita per piazzare gli esuberi e dare l’assalto per il nuovo colpo richiesto dall’allenatore rumeno Chiusa per il momento la vicenda Calhanoglu, l’ Inter riflette su un altro colpo per rinforzare la retroguardia a disposizione di Cristian Chivu per la prossima stagione. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it La dirigenza nerazzurra sta ricucendo il rapporto con il regista turco, dopo le turbolenze (eufemismo) delle ultime settimane e le sirene insistenti che volevano il giocatore lontano da Milano. Il Galatasaray resta lontano delle richieste dell’Inter e senza un’offerta congrua (25-30 milioni) Calhanoglu è destinato a restare alla corte di Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - C’è una priorità all’Inter: tesoretto da 87 milioni per accontentare Chivu | CM.IT

