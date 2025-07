Incombono fulmini e tuoni allerta meteo per temporali | Possibili danni e temporanei allagamenti

Prepara la tua famiglia e la tua casa agli imprevisti: domenica si preannunciano temporali intensi con fulmini e tuoni, secondo l’allerta meteo della Protezione Civile dell'Emilia Romagna. La zona è a rischio di danni e temporanei allagamenti, quindi è fondamentale essere pronti a ogni evenienza. Restate aggiornati e adottate le misure di sicurezza necessarie per proteggere voi stessi e i vostri beni. La prudenza è la miglior difesa contro gli eventi atmosferici estremi.

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per domenica un'allerta gialla per temporali. "Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati - si legge nell'allerta -. Non si escludono occasionali fenomeni di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - temporali - possibili - danni

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Attenzione nuova allerta meteo con codice giallo n. 75/2025 Per martedì 8 luglio sono previste ancora condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, a partire dal settore occidentale in estensio Vai su Facebook

Meteo, domenica a rischio maltempo. Allerta per temporali: Possibili danni e rischio allagamenti; Domenica a rischio temporali, scatta l'allerta gialla: Rischio danni e allagamenti; S'intensifica l'instabilità pomeridiana, scatta l'allerta temporali: 'Possibili fenomeni intensi e danni'.

Allerta temporali per le prossime ore: "Possibili fenomeni intensi e danni" - L'instabilità è attesa anche per domenica quando, si legge nell'allerta, "sono previsti temporali anche di forte intensità più probabili ed intensi sui rilievi e sulla pianura settentrionale" ... cesenatoday.it scrive

Protezione civile, allerta meteo gialla per temporali dalla mezzanotte di oggi - Dalla mezzanotte di oggi, sabato 12 luglio, alla mezzanotte di domani, domenica 13, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 76, per temporali, emessa dall’Agenzia regio ... Come scrive ravennawebtv.it