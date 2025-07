Osimhen il Galatasaray rilancia e ora aspetta la risposta del Napoli

Il mercato infiamma i cuori dei tifosi: il Galatasaray rilancia con forza per Victor Osimhen, lasciando il Napoli in attesa di una risposta decisiva. La trattativa tra le due squadre si fa sempre piĂą incandescente, alimentando speranze e dubbi tra gli appassionati azzurri. RiuscirĂ il Napoli a mantenere il suo gioiello o sarĂ il Turkish delight a conquistare il suo nuovo protagonista? Restate con noi per scoprire come si concluderĂ questa sfida di mercato.

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen continua a registrare sviluppi senza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Osimhen, il Galatasaray rilancia e ora aspetta la risposta del Napoli

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - napoli - rilancia

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Gazzetta - #ADL rilancia per #Osimhen! Il #Napoli non fa sconti al #Galatasaray: la situazione https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Gazzetta---ADL-rilancia-per-Osimhen--Il-Napoli-non-fa-sconti-al-Galatasaray--la-situazione-141175.aspx… Vai su X

#Osimhen, il #Galatasaray rilancia! Romano: "Pronti 75 milioni al #Napoli con pagamento dilazionato" Vai su Facebook

Osimhen, rilancio Galatasaray ma De Laurentiis non molla. Napoli, Chiesa se salta Ndoye; CdS – Il Galatasaray non molla e rilancia ancora per Osimhen, la nuova offerta equivale al valore della clausola; Osimhen, prove di intesa tra Napoli e Galatasaray: ecco quando si può chiudere – CdM.

Osimhen, il Galatasaray rilancia e ora aspetta la risposta del Napoli - Osimhen, il Galatasaray rilancia e ora aspetta la risposta del Napoli La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen continua a registrare ... Segnala forzazzurri.net

Osimhen, rilancio Galatasaray ma De Laurentiis non molla. Napoli, Chiesa se salta Ndoye - La trattativa tra gli azzurri e il club turco è la telenovela dell’estate. tuttosport.com scrive