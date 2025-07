Tragedia a Valsamoggia | camion si schianta contro cisterna Gls muore l’autista

Una tragedia scuote Valsamoggia: un incidente frontale tra un camion e una cisterna GLS ha provocato un incendio devastante nel parcheggio aziendale, con il tragico decesso dell'autista. La scena, drammatica e pericolosa, ha messo in allerta le autorità e i residenti, sottolineando la fragilità delle infrastrutture di trasporto e la necessità di maggiori controlli sulla sicurezza stradale e industriale. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, chiedendo risposte e azioni concrete.

Si è sviluppato un grave incendio all’interno del parcheggio dell’azienda Gls, in via 2 Agosto 1980 a Valsamoggia, a seguito di un violento incidente stradale. Un furgone, che trasportava sostanze infiammabili, ha preso fuoco dopo essersi schiantato contro un bombolone di Gpl situato all’interno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

