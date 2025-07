Fiesole dalla Bielorussia per un tirocinio in Misericordia

Fiesole, incastonata tra le colline toscane, si trasforma ancora una volta in un crocevia di solidarietà e cultura internazionale, accogliendo giovani talenti bielorussi in un progetto di tirocinio promosso dalla Misericordia. Questo scambio di esperienze tra Italia e Bielorussia non solo arricchisce le competenze delle studentesse, ma rafforza i legami di amicizia e collaborazione tra due comunità. Un esempio brillante di come la solidarietà possa superare confini e frontiere.

Fiesole (Firenze), 12 luglio 2025- Il Coordinamento delle Misericordie del comprensorio Fiorentino da alcuni anni sostiene un progetto di cooperazione tra l ’Università di Minsk – Facoltà di Medicina e di lingue e letteratura straniera e la Fondazione Misericordia e Salute di Minsk, che prevede l’ospitalità di gruppi di studentesse bielorusse per uno stage socio-sanitario e linguistico nei mesi di luglio e agosto. Anche la confraternita di Fiesole fa parte del progetto e quest'anno ospita sei ragazze: Anastasiya (22 anni) Varvara (20 anni) Anzhalika (20 anni) Nastassia (22 anni) Yuliya (21 anni) Katsiaryna (23 anni) e la loro tutor Liudmila, che sono arrivate in questi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, dalla Bielorussia per un tirocinio in Misericordia

