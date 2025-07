Chiusura del passaggio a livello di via Pietà residenti in fermento | Rischio isolamento e sicurezza

Nel cuore di Benevento, Via Pietà si prepara a vivere una svolta significativa: la chiusura del passaggio a livello sulla tratta Benevento-Avellino sta suscitando un fermento tra i residenti, preoccupati per il rischio di isolamento e per le ripercussioni sulla quotidianità. La comunità si mobilita per ascoltare le ragioni di questa scelta e trovare soluzioni condivise, perché il futuro del quartiere merita attenzione e dialogo. È il momento di fare sentire la nostra voce.

Tempo di lettura: 3 minuti A Benevento, nel quartiere di Via Pietà, la comunità locale è in fermento per il progetto di Rete Ferroviaria Italiana di chiudere il passaggio a livello sulla tratta Benevento-Avellino, un intervento che molti residenti considerano un duro colpo alla vita quotidiana del quartiere. Si percepisce una diffusa preoccupazione per la possibile trasformazione di Via Pietà in un vicolo cieco, con il tratto verso Via Fontanelle isolato, rendendo gli spostamenti molto più complicati. Il piano di RFI, previsto nell’ambito di un programma nazionale per eliminare i passaggi a livello secondo normative degli anni ’80 e ’90, propone un sottovia carrabile vicino a Via dei Mulini, a circa 600 metri di distanza, ma per i residenti questa soluzione appare inadeguata, lontana com’è dal garantire un collegamento diretto tra i due lati di Via Pietà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiusura del passaggio a livello di via Pietà, residenti in fermento: “Rischio isolamento e sicurezza”

