Puglia l' analisi di Legambiente sulle spiagge | una sola è inquinata I punti monitorati e i risultati

La Puglia si conferma una delle regioni più apprezzate per le sue spiagge, con un solo punto in mare su 29 monitorati che presenta criticità secondo l'ultima analisi di Legambiente. Un risultato positivo che testimonia il forte impegno nella tutela delle sue coste, ma che invita comunque a mantenere alta l’attenzione per preservare questa preziosa risorsa naturale e garantire un’estate all’insegna del rispetto e della sostenibilità.

Un solo punto in mare in Puglia è inquinato. Su 29 punti monitorati in Puglia dalle analisi di Goletta Verde di Legambiente, 25 fra costa ionica e adriatica quattro in situazioni critiche. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia, l'analisi di Legambiente sulle spiagge: una sola è inquinata. I punti monitorati e i risultati

