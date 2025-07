Sant’Agostino torna alla città | firmato il patto d’intenti tra Comune e Diocesi

Sant’Agostino torna protagonista nel cuore di Castiglion Fiorentino: un nuovo capitolo di collaborazione tra Comune e Diocesi si apre con la firma del patto d’intenti. Questo importante passo sancisce il recupero e la valorizzazione della storica chiesa, simbolo di identità e rinascita per tutta la comunità castiglionese. Una giornata memorabile che segna il rilancio di un patrimonio condiviso, rafforzando i legami tra cittadini e istituzioni.

Arezzo, 12 luglio 2025 – Sottoscritto il patto d’intenti tra Comune di Castiglion Fiorentino e Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro che suggella la collaborazione a favore della restaurata Chiesa di Sant’Agostino e di tutta la comunità castiglionese. È stata una giornata densa di significato quella di ieri venerdì 11 luglio, che ha segnato la riapertura della chiesa di Sant’Agostino, vero gioiello del centro storico di Castiglion Fiorentino. Dopo oltre dieci anni dal crollo del tetto, e grazie a un importante intervento di restauro sostenuto dalla CEI, dalla Diocesi, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dal Comune, il luogo sacro torna finalmente fruibile dalla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sant’Agostino torna alla città: firmato il patto d’intenti tra Comune e Diocesi

