Fiorentina Pioli è ufficiale Commisso | Ha voglia di lottare per club e città

La Fiorentina riaccende il cuore dei suoi tifosi con il ritorno di Stefano Pioli, un allenatore che incarna la passione e la determinazione della città di Firenze. Dopo settimane di attesa, l'annuncio ufficiale del club conferma il suo ritorno sulla panchina viola, alimentando speranze e ambizioni per la nuova stagione. La voglia di lottare per la maglia e il sogno di riportare i successi in città sono più vivi che mai. Lunedì sera sarà il primo passo verso un nuovo capitolo di successi e emozioni.

Firenze, 12 luglio 2025 - Dopo oltre un mese di attesa è arrivata oggi l'ufficialità del ritorno di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina. Il club viola lo ha annunciato intorno a mezzogiorno con un comunicato sul proprio sito e su tutti gli account social. Pioli arriverà a Firenze nella giornata di domani quando incontrerà dal vivo i dirigenti dopo i lunghi confronti al telefono per prendere le decisioni di mercato. Lunedì sera il primo saluto ai tifosi, mercoledì alle ore 12 si presenterà alla stampa. La Fiorentina ha contestualmente annunciato anche lo staff che collaborerà con Pioli nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, Pioli è ufficiale. Commisso: "Ha voglia di lottare per club e città"

