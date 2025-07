Dopo l’incidente di Houston Beyoncè abbandona l’auto volante e si mostra in sella a un cavallo dorato

Dopo l’incidente a Houston, Beyoncé cambia rotta e sceglie un’inedita alternativa: salire su un cavallo dorato, abbandonando l’auto volante che l’aveva accompagnata finora nel suo Cowboy Carter Tour. Un gesto simbolico che testimonia la sua capacità di reinventarsi anche nei momenti difficili, mescolando spettacolo e stile. Ma cosa ha spinto la regina del pop a questa svolta sorprendente? Scopriamolo insieme.

Beyoncé ha sostituito la sua auto volante con un cavallo, a seguito del malfunzionamento a mezz'aria accaduto durante uno dei concerti che la popstar ha tenuto a Houston. Un elemento sempre presente per la prima tranche del Cowboy Carter Tour partito lo scorso 28 maggio dal SoFi Stadium di Los Angeles, era l'auto rossa con la quale Beyoncé sorvolava il pubblico. Lo scorso 28 giugno, il live di Houston si è interrotto bruscamente quando il veicolo si è bloccata brevemente in aria durante la performance di 16 Carriages. Il momento spaventoso è stato condiviso in un video su TikTok, nel quale l'artista seduta in una spider rossa, mentre questa iniziava a inclinarsi ad angolo acuto nell'aria.

