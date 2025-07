Caos sulle ' residenze venatorie' Sperlongano della Lega | De Luca Torni sui suoi passi

Nel cuore della Campania, il dibattito sulle residenze venatorie a Sperlongano accende le tensioni politiche e solleva dubbi sulla gestione delle risorse. La Lega chiede chiarezza, mentre Antonio Sperlongano denuncia l’incertezza che rischia di compromettere gli interessi dei cacciatori. Il protagonista di questa intricata vicenda, Vincenzo De Luca, è chiamato a fare marcia indietro per ristabilire ordine e trasparenza. Ora più che mai, la soluzione passa dalla volontà di tornare sui propri passi.

Profonda incertezza in regione Campania sulla determinazione del numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria. Un'incertezza di cui si è reso portavoce Antonio Sperlongano responsabile del dipartimento Caccia Lega Caserta, "il presidente Vincenzo De Luca ha il dovere di ritornare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: sperlongano - lega - luca - caos

Caos sulle 'residenze venatorie', Sperlongano della Lega: De Luca Torni sui suoi passi.

Scuola: Lega; De Luca bocciato da Tar per una politica miope - "La sentenza del TAR che blocca l'ordinanza sulla chiusura delle scuole in Campania è una bocciatura clamorosa della gestione De Luca di questi mesi. Da ansa.it

Caos terzo mandato. La Lega ci riprova. FdI: "Idea tramontata" - MSN - L’obiettivo sarebbe quello di consentire in extremis una ricandidatura in Veneto di Luca Zaia, oltre che di Vincenzo De Luca in Campania, ... Scrive msn.com