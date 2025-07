L' Europa stanga le sigarette previsto un aumento medio di un euro su ogni pacchetto

L'Europa si prepara a una rivoluzione fiscale nel settore del tabacco: con un aumento record delle accise, i prezzi delle sigarette potrebbero salire di oltre un euro a pacchetto, influenzando i portafogli di milioni di consumatori. La proposta, attualmente in discussione a Bruxelles, promette di generare 15 miliardi di euro all'anno, ma la vera domanda è: quali saranno le conseguenze sociali e economiche di questa stretta sulle tasche?

Nuovo bilancio UE, in arrivo accise stellari. La proposta - in discussione a Bruxelles la prossima settimana - prevede aumenti record per le sigarette. +139% per le classiche e anche per quelle elettroniche +258% per il tabacco +1.090% per i sigari, con un impatto stimato sui prezzi al consumo superiore al 20%. A conti fatti, al consumatore un pacchetto potrebbe costare oltre un euro in più. Parliamo di 15 miliardi di euro ogni anno. Ma la vera novità sta nel fatto che le nuove imposte non andrebbero ai governi nazionali, bensì direttamente a Bruxelles. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it