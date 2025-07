Il Tar del Lazio accoglie in parte il ricorso di Unicredit contro il golden power invocato dal governo sull’offerta per Bpm

Il recente pronunciamento del Tar del Lazio rappresenta un bivio cruciale nel delicato equilibrio tra regolamentazione e mercato. Accogliendo parzialmente il ricorso di Unicredit, la Corte mette in discussione il ‘golden power’ invocato dal governo Meloni sull’offerta per Banco Bpm, aprendo nuovi scenari sulla regolamentazione degli investimenti strategici. Due aspetti principali emergono: quali saranno le conseguenze di questa decisione e come si evolverà il contenzioso tra istituzioni e operatori finanziari?

Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso con il quale Unicredit contestava la legittimità del ‘golden power’ esercitato dal governo Meloni per l’offerta su Banco Bpm. La decisione è contenuta in una complessa sentenza già fornita di motivazioni e arriva mentre, stando a indiscrezioni, le autorità di regolamentazione Ue sarebbero vicine a ufficializzare che i l governo non aveva il diritto di influire sul progetto di acquisizione. Due gli specifici punti di accoglimento. Innanzitutto quello che impone di “ non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impeghidepositi praticato da Banco BPM e UniCredit in Italia, con l’obiettivo di incrementare gli impieghi verso famiglie e PMI nazionali” ma solo con riferimento al profilo temporale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Tar del Lazio accoglie in parte il ricorso di Unicredit contro il golden power invocato dal governo sull’offerta per Bpm

Entro una settimana il Tar del Lazio deciderà sul ricorso di piazza Gae Aulenti sul golden power. Intanto, Commerzbank ha criticato la mossa «non concordata» da parte di Unicredit di salire al 20 per cento del capitale e diventare il primo azionista dell'istituto t

UniCredit-BPM: Golden Power in bilico! ? Il TAR del Lazio deciderà entro il 16 luglio sul ricorso UniCredit contro il decreto che limita l'OPS su Banco BPM. Una sentenza cruciale che sfida Bruxelles.

