Sinner-Alcaraz finale Wimbledon 2025 | a che ora e dove vederla gratis in diretta in chiaro

Sinner e Alcaraz si preparano a scrivere una nuova pagina di storia a Wimbledon 2025, la finale più attesa dell’anno. Dove e come seguirla gratis in diretta? Ecco tutto quello che devi sapere per vivere in tempo reale questa emozionante sfida tra il numero 1 e il numero 2 del mondo, sull’erba di Londra. Non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

Sinner e Alcaraz sono i giocatori in finale di Wimbledon 2025. Il numero 1 e il numero 2 al mondo si affrontano sull'erba dell'England Club per conquistare il titolo nello Slam sull'erba londinese. In semifinale l'iberico ha battuto in 4 set Taylor Fritz, mentre Sinner si è imposto in 3 set su. 🔗 Leggi su Today.it

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Il pronostico di Djokovic per la finale di Wimbledon: "Sinner o Alcaraz? Lasciatemelo dire, secondo me..." - Domani, domenica 13 luglio, gli occhi del mondo saranno puntati sul Centre Court di Church Road dove, a 35 giorni di dista ...

Sinner in finale a Wimbledon, psicologo dello sport: "Più pressione, c'è rischio che Alcaraz diventi un tabù' - Dopo aver battuto Novak Djokovic, domani a Wimbledon Jannik Sinner affronta di nuovo Carlos Alcaraz in una finale slam.