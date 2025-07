Tangenziale Est a Roma chiusa dal 16 al 24 luglio per lavori | come cambia il traffico

Se vivi a Roma o devi spostarti in città, tieni presente che la Tangenziale Est sarà chiusa dal 16 al 24 luglio tra via Passamonti e via Castrense per lavori di manutenzione. Questa chiusura temporanea altererà il traffico abituale, con deviazioni e code da prevedere. Scopri come pianificare al meglio i tuoi spostamenti e quali percorsi alternativi adottare per evitare disagi e raggiungere la tua destinazione senza intoppi. Continua a leggere.

Deviazioni al traffico sulla Tangenziale Est a Roma che chiude dal 16 al 24 luglio nel tratto tra via Passamonti e via Castrense. Le chiusure servono per lavori di sostituzione alle barriere antirumore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Viabilità | #Lavori | #Chiusure | Tangenziale Est #Lavori all'infrastruttura, fino al 30 #luglio, tratto Viale Castrense-Largo Passamonti, con riduzione di carreggiata, 21:00/23:00 e CHIUSURA, anche autorizzati, dalle 23:00 alle 06:00 https://buff.ly/b7RE Vai su Facebook

#Lavori | #Chiusura | #Tangenziale Est Dal 7 al 10 luglio, chiusa la Nuova Circonvallazione Interna, orario 22.00/6.00, tra Via dei Monti Tiburtini e Tiburtina, nelle due direzioni, per sostituzione di porta antincendio https://buff.ly/mryeDN5 @Emergenza24 - X Vai su X

