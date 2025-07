Milan Futuro confermato Oddo in panchina | ufficiale il rinnovo fino al 2027 Resta anche Tassotti

Il Milan Futuro conferma la sua fiducia nel progetto e nella leadership di Massimo Oddo, rinnovando il contratto fino al 2027. Accanto a lui, Tassotti, Brandi e Donatelli continueranno a lavorare per rilanciare il club, dimostrando che anche in momenti difficili, la visione di un futuro promettente non si perde. È un segnale forte di stabilità e speranza per i tifosi rossoneri, pronti a riscrivere insieme nuove pagine di successo.

Nonostante la retrocessione in Serie D, il Milan Futuro conferma la fiducia a Massimo Oddo. Rimarranno anche Tassotti, Brandi e il vice Donatelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan Futuro, confermato Oddo in panchina: ufficiale il rinnovo fino al 2027. Resta anche Tassotti

