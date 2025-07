Asllani-Inter storia ai titoli di coda? I segnali e una costante

Kristjan Asllani, talento emergente dell’Inter, potrebbe presto dire addio ai nerazzurri durante la prossima finestra di mercato. La società si sta preparando a un profondo restyling del centrocampo, e il futuro del giovane albanese sembra essere strettamente legato a questa strategia. La sua storia con l’Inter potrebbe concludersi, ma i segnali e le dinamiche in campo sono una costante che non possiamo ignorare.

Kristjan Asllani potrebbe lasciare l'Inter in vista di un restyling che la società nerazzurra prevede di attuare a centrocampo. Il calciatore albanese, acquistato nel 2022 con l'idea di affidargli un giorno le chiavi della mediana, ha trovato nel corso dei suoi anni a Milano una difficoltà sostanziale a imporsi nel contesto di un Club in competizione per ogni trofeo disponibile. La pressione dei tifosi e della società, così come il peso di dover sostituire un top come Hakan Calhanoglu, hanno rappresentato degli ostacoli al pieno dispiegarsi delle qualità e delle prospettive che si accompagnavano al suo profilo.