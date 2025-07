Riconoscimenti da 45 anni eccellenza nel settore immobiliare | Confesercenti premia l' Agenzia MAICA

Un traguardo che testimonia la dedizione e l'eccellenza di un team che ha saputo fare la differenza nel territorio. La premiazione di Confesercenti Pontedera a M.A.I.C.A e a Francesco Mattonai rappresenta non solo un riconoscimento per i risultati ottenuti, ma anche un incoraggiamento a continuare a innovare e a sostenere le comunità locali con passione e competenza. Un esempio di successo che ispira il settore immobiliare e oltre.

Un traguardo importante e ricco di significato per il territorio: Confesercenti Pontedera ha premiato l’Agenzia Immobiliare M.A.I.C.A e il suo fondatore Francesco Mattonai per i 45 anni di attività nel settore immobiliare, celebrando una carriera fatta di impegno, professionalità e profonda. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: immobiliare - anni - settore - confesercenti

Il gruppo immobiliare festeggia i 7 anni al parco, donazione per un pulmino per l'associazione 'Ragazzi down' - Un compleanno speciale per il gruppo immobiliare Romagna Case! In occasione dei suoi sette anni, l’azienda ha donato un pulmino all’associazione Ragazzi Down, dimostrando che l’impegno sociale è al centro della propria missione.

Cambio al vertice per Confesercenti Nazionale: dopo otto anni Patrizia De Luise lascia la presidenza dell'associazione per assumere quella di Enasarco. Le subentra Nico Gronchi Al nuovo Presidente, già alla guida di Confesercenti Toscana, le nostre cong Vai su Facebook

Riconoscimenti, da 45 anni eccellenza nel settore immobiliare: Confesercenti premia l'Agenzia M.A.I.C.A.; Confesercenti Pontedera premia Francesco Mattonai e l’Agenzia Immobiliare M.A.I.C.A per 45 anni di attività ; Lorenzo Azzalin è il nuovo Presidente di Anama Confesercenti per il Veneto Centrale.

Confesercenti Pontedera premia l’Agenzia Immobiliare M.A.I.C.A e il fondatore Francesco Mattonai - Un traguardo importante e ricco di significato per il territorio: Confesercenti Pontedera ha premiato l’Agenzia Immobiliare M. gonews.it scrive

Immobili e Terzo Settore: le regole fiscali tra opportunità e vincoli - Le agevolazioni fiscali rappresentano un’opportunità preziosa per rafforzare la struttura economica dell’ente, ma richiedono un approccio strategico, rigoroso e consapevole ... Come scrive fiscoetasse.com