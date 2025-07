Il Chelsea non si snaturerà affronterà il Psg senza parcheggiare autobus in difesa Guardian

Chelsea non parcheggerà un autobus in difesa durante la finale dei Mondiali per club contro il PSG, sfidando apertamente l'ambizione e il talento di Enrique. Con una strategia coraggiosa e offensiva, Maresca punta a mettere in campo tutto il suo spessore, dimostrando che il calcio può essere spettacolo e audacia. Una partita che promette emozioni forti e sorprese imprevedibili: il sogno di conquistare il titolo è più vivo che mai.

L’analisi del Guardian sulla finale dei Mondiali per club che si disputerà tra Chelsea e Paris Saint-Germain. Una squadra così ambiziosa come quella di Maresca non “parcheggerà l’autobus” di fronte alla difesa per cercare solo di schermare una squadra, quella di Enrique, che attualmente sembra inarrestabile. Ha segnato 4 gol al Real Madrid pochi giorni fa dando un’impressione di egemonia a tutto campo spaventosa. Il Chelsea non parcheggerà un autobus davanti alla difesa contro il Psg (Guardian). Scrive così il quotidiano: “Il Chelsea ha già guadagnato più di 80 milioni di sterline dalla sua avventura in Coppa del Mondo per Club, ma contro il Paris Saint-Germain può ottenere qualcosa di inestimabile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Chelsea non si snaturerà, affronterà il Psg senza parcheggiare autobus in difesa (Guardian)

In questa notizia si parla di: chelsea - autobus - difesa - guardian

Il Chelsea non si snaturerà, affronterà il Psg senza parcheggiare autobus in difesa (Guardian).

Il Chelsea non si snaturerà, affronterà il Psg senza parcheggiare autobus in difesa (Guardian) - L'analisi del Guardian sulla finale tra Chelsea e Psg, con Maresca che non penserà soltanto a difendersi contro i campioni d'Europa. Come scrive ilnapolista.it

Chelsea Manning in difesa delle persone transessuali - La fonte delle rivelazioni dello scandalo WikiLeaks, Chelsea Manning, ha pubblicato sul Guardian un altro editoriale scritto da dietro le sbarre, in cui questa volta è contenuta un' aspra ... Riporta wired.it