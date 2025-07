Tar accolto in parte ricorso Unicredit sul golden power

Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di Unicredit contro l'esercizio del 'golden power' sul blitz di governo su Banco Bpm, aprendo un importante precedente nel panorama bancario italiano. La sentenza, che mette in discussione alcune restrizioni imposte, evidenzia i delicati equilibri tra poteri pubblici e privati. Una decisione che potrebbe influenzare futuri interventi governativi nel settore finanziario, aprendo nuove prospettive e sfide per tutte le parti coinvolte.

Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso con il quale Unicredit contestava la legittimitĂ del 'golden power' esercitato dal governo per l'Ops su Banco Bpm. La decisione è contenuta in una complessa sentenza giĂ fornita di motivazioni. Due gli specifici punti di accoglimento: quello che impone di "non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impeghidepositi praticato da Banco BPM e UniCredit in Italia, con l'obiettivo di incrementare gli impieghi verso famiglie e PMI nazionali", esclusivamente con riferimento al profilo temporale; e quello relativo al mantenimento del livello del portafoglio di project finance. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tar, accolto in parte ricorso Unicredit sul golden power

