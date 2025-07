Il bosco della memoria trasformato in una discarica | la protesta e le richieste dei cittadini

Il Bosco della Memoria, simbolo di riflessione e ricordo delle atrocità della guerra e della deportazione, oggi si trova in balia dell’incuria e dell’inciviltà. Trasformato in una discarica a cielo aperto, è diventato anche un ritrovo di bivacchi e festeggiamenti senza rispetto. I cittadini, uniti e determinati, hanno già raccolto oltre 300 firme per chiedere interventi concreti all’amministrazione comunale: è ora di agire prima che il patrimonio di memoria venga perso per sempre.

Un bosco per non dimenticare il dramma della guerra e della deportazione trasformato in una discarica a cielo aperto e in un luogo di bagordi e di bivacchi. I residenti non ci stanno, promuovono una petizione (raccogliendo oltre 300 firme) e chiedono all’amministrazione comunale maggiori presidi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

