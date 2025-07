Gerry Scotti lancia la sfida ad Affari Tuoi | Se dal 28% passa al 25% il risultato è arrivato

Gerry Scotti si prepara a lanciare una sfida imperdibile ad Affari Tuoi, con una mossa che potrebbe rivoluzionare gli equilibri della prima serata. Tra sorprese e colpi di scena, il conduttore punta a rendere questa stagione ancora più avvincente, passando dal 28 al 25 e portando a casa risultati sorprendenti. La domanda ora è: riuscirà a mantenere il suo status di inossidabile re dei game show? Scopriamolo insieme!

Gerry Scotti lancia la sfida dell’ access con La Ruota della Fortuna. Più che a Techetechetè, che schiera la versione TopTen con Bianca Guaccero per contrastare il ritorno del game di Canale 5, ad Affari Tuoi, che a settembre tornerà su Rai 1. Mi faccia usare una parolaccia, i pacchi sono il nuovo benchmark di quell’ora. Molti dicono che loro sono il PSG del calcio: ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace. Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato dichiara il conduttore al Corriere. E La Ruota, invece? Ve lo diciamo noi: sembra che l’ obiettivo durante l’estate sia del 20% di share, in autunno del 16%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it