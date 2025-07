Spara alla sorella dal balcone dopo una lite | condanna definitiva a sette anni per tentato omicidio

Un dramma familiare che ha sconvolto la comunità di San Valentino della Collina: Danilo Baldini è stato condannato definitivamente a sette anni di reclusione per aver sparato alla sorella e al suo fidanzato dopo una lite. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la severa sentenza e chiudendo un triste capitolo di violenza estrema. Un monito sulla gravità delle azioni impulsive e le conseguenze legali di gesti estremi.

Condanna definitiva per Danilo Baldini per il tentato omicidio della sorella Cristina e del suo fidanzato Diego De Luca a San Valentino della Collina. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dopo che la Corte d’appello di Firenze aveva a sua volta confermato la condanna a sette anni, non. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

