Jannik Sinner straccia Djokovic? Il dato statistico da fantascienza

una vera e propria dimostrazione di potenza e maestria. Jannik Sinner si impone con una prestazione da antologia, lasciando il pubblico senza fiato e segnando un capitolo memorabile nella storia del tennis. Con questa vittoria, il giovane talento italiano si proietta verso la finale di Wimbledon, scrivendo un nuovo, incredibile capitolo della sua ascesa nel mondo dello sport.

Un uomo solo al comando e il suo nome è Jannik Sinner. La maglia è bianca, il palco è il Centre Court di Wimbledon. Ci scuseranno i cultori del ciclismo, ma quella frase leggendaria che accompagnava Fausto Coppi nel 1949 si adatta perfettamente a quanto accaduto nella seconda semifinale di questa edizione dei Championships: perchĂ© il numero uno del mondo ha travolto Novak Djokovic con un 6-3, 6-3, 6-4 in meno di due ore, dando l’impressione di essere semplicemente inarrivabile. Dominante, chirurgico, senza sbavature. Come se il vecchio re fosse rimasto un passo indietro, costretto ad assistere all’incoronazione del nuovo che avanza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner straccia Djokovic? Il dato statistico da "fantascienza"

