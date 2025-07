Giani | Mia elezione rispetta le regole del Pd

In un panorama politico in continua evoluzione, Eugenio Giani ribadisce il rispetto delle regole del Partito Democratico, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo con la segretaria. Con un occhio attento alle sfide territoriali e alle imminenti elezioni, Giani evidenzia come la collaborazione sia fondamentale per affrontare le complessità del momento. La sua visione si concentra sulla necessità di una leadership unitaria e forte, pronta a guidare con decisione e coerenza.

(LaPresse) “Con la segretaria il dialogo c’è sempre stato e c’è ancora. E’ un dialogo costruttivo perché comprendo la dimensione del quadro nazionale in cui lei si muove ma per quello che riguarda il mio ambito che è territoriale a 90 giorni alle elezioni c’era bisogno di dare e una scossa”. Lo dice il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dell’evento promosso dal Pd a Roma sulle politiche industriali. “La mia non è una autocandidatura – chiarisce Giani – Il Pd ha delle regole e vi è una procedura e in questa procedura che definisce il passaggio di chi ha già fatto una legislatura ad una seconda legislatura c’è bisogno di una messa a disposizione formale della propria candidatura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giani: "Mia elezione rispetta le regole del Pd"

