Vinales lussazione alla spalla sinistra dopo una caduta | in ospedale per una Tac

Vinales, vittima di una caduta durante le qualifiche, si trova ora in ospedale con una lussazione alla spalla sinistra. Dopo una Tac per verificare eventuali fratture, il pilota spagnolo rimane sotto osservazione, sperando di poter continuare il weekend in Germania. Riuscirà a rimettersi in sella e a mantenere la sua competitività ? La suspense è già alle stelle.

Il pilota spagnolo rimane in ospedale per scongiurare fratture. Da capire se riuscirà a continuare il weekend in Germania. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vinales, lussazione alla spalla sinistra dopo una caduta: in ospedale per una Tac

Vinales, infortunio dopo una caduta nelle qualifiche del GP Germania: è in ospedale - Il pilota Ktm Tech3, dopo aver superato il Q1, a inizio Q2 è stato protagonista di un brutto highside in curva 4. Scrive sport.sky.it

