La scomparsa del piccolo Alain ore terribili a Ventimiglia Il sindaco | Settanta persone e unità cinofile al lavoro

Ore di angoscia a Ventimiglia per la scomparsa di Alain, un bambino di soli cinque anni. La sua sparizione dal camping in località Latte ha mobilitato oltre settanta persone e unità cinofile al lavoro, mentre i cittadini sperano in un lieto ritorno. La comunità si stringe attorno alla famiglia, determinata a stringere ogni possibile indizio. La speranza di ritrovare Alain presto resta viva, mentre le ricerche continuano senza sosta.

Sono ore di angoscia a Ventimiglia per la scomparsa di Alain, un bambino di cinque anni sparito nella serata di ieri da un camping in località Latte, al confine con la Francia. Il piccolo, che indossava al momento della scomparsa una maglietta bianca e pantaloncini verdi, è stato dato per disperso dalla famiglia, che ha lanciato subito l'allarme dopo non essere più riuscita a rintracciarlo.

E' scomparso da ore e nessuno riesce più a trovarlo. Nel tardo pomeriggio di ieri a Ventimiglia, vicino a Imperia, un bambino di cinque anni, Alain Barnard Ganao, nato a Torino da genitori di origini straniere è come svanito nel nulla. Il piccolo si trovava all'inter

