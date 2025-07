La parodia di Consiglia Cristiano sulla maschera intima di Belén | La voglio provare anche in faccia

Se sei curioso di scoprire un modo divertente e insolito per prendersi cura di sé, non puoi perderti la parodia di Consiglia Cristiano sulla maschera intima di Belén Rodriguez. Maria Sole, il personaggio social portato dall'influencer, ha trovato l'idea così irresistibile da volerla provare anche sul viso! Continua a leggere e lasciati sorprendere da questa battuta che unisce humor e spunti di bellezza in modo unico.

Maria Sole (il personaggio portato sui social da Consiglia Cristiano) ha molto apprezzato la maschera per le parti intime di Belén Rodriguez. 🔗 Leggi su Fanpage.it