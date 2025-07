Roma lo colpisce con lo spray urticante e gli ruba la collana

Una notte a Trastevere si trasforma in un episodio di cronaca, quando un giovane egiziano agisce con violenza e astuzia. Con uno spray urticante, ruba una collana e fugge tra la folla, ma il suo piano si sgretola davanti all’intervento dei Carabinieri. La rapidità e la determinazione delle forze dell’ordine hanno portato all’arresto, evidenziando ancora una volta l’impegno per la sicurezza nella Capitale.

Roma, 12 giugno 2024– D'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 21enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina. La notte del 9 Luglio, i Carabinieri sono intervenuti in piazza Trilussa, nel quartiere Trastevere, allertati da un gruppo di giovani che avevano accerchiato e bloccato il 21enne. Da quanto è emerso dalle prime verifiche, l'indagato, poco prima, in via della Pelliccia, in concorso con un altro complice in corso di identificazione, dopo aver colpito un 21enne romano con dello spray urticante g li strappava la collana in oro che portava al collo, venendo però inseguito e bloccato dalla vittima e alcuni amici che erano in sua compagnia.