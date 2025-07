Aversa dopo lo sfratto madre con 4 figli costretti a dormire in auto | Aiutateci a trovare una casa

La storia di Elisa, madre coraggiosa di quattro figli, tocca il cuore di tutti noi. Dopo lo sfratto a Aversa, si trova costretta a dormire in auto, senza un riparo e con speranza di un futuro migliore. In un momento di grande difficoltà , la sua richiesta di aiuto diventa un appello che merita attenzione: aiutiamola a trovare una casa e a riconquistare la stabilità per lei e la sua famiglia.

Dorme in auto con i suoi quattro figli da quasi un mese, dopo essere stata sfrattata dalla sua abitazione di Aversa per morosità . È la storia di Elisa, 47 anni, che senza più un sostegno economico e con problemi di salute, chiede aiuto per trovare una casa e ridare stabilità alla sua famiglia.? L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, dopo lo sfratto madre con 4 figli costretti a dormire in auto: “Aiutateci a trovare una casa”

