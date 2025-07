Pedalata per la Pace Emergency e Fiab Messina Ciclabile contro le guerre

In un mondo che troppo spesso si divide, uniamo le forze pedalando per la pace. La pedalata organizzata da Emergency e Fiab a Messina il 15 luglio è un’occasione speciale per promuovere solidarietà e speranza, coinvolgendo tutte le età e le comunità. Con entusiasmo e determinazione, pedaliamo contro le guerre, perché ogni buon passo può fare la differenza. Unisciti a noi e contribuisci a diffondere un messaggio di pace.

Pedaliamo per la Pace è il titolo dell’iniziativa promossa a livello nazionale da Emergency e Fiab e in programma a Messina il prossimo martedì 15 luglio, con raduno alle 18, a Villa Sabin, e partenza alle 18,30. La pedalata, aperta a tutte e tutti, compresi bambini e famiglie, prevede un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: pedalata - pace - emergency - fiab

Pedalata per la Pace, Emergency e Fiab Messina Ciclabile contro le guerre https://ift.tt/8v2d4yi https://ift.tt/GxX5SNM Vai su X

Pedali con noi? Le temperature sono scese, la pedalata è in parte nel verde... hai ancora qualche giorno per aderire all'iniziativa di FIAB Torino Bici & Dintorni ed EMERGENCY Pedaliamo per la Pace. Un evento diffuso di pedalate simboliche che attrave Vai su Facebook

Pedalata per la Pace, Emergency e Fiab Messina Ciclabile contro le guerre; Pedaliamo per la pace, l’iniziativa di FIAB ed EMERGENCY a luglio in tutta Italia; Fiab ed Emergency organizzano una pedalata per la pace.

“Pedaliamo per la Pace”: a Messina la biciclettata di Emergency e Fiab per diritti, salute e giustizia sociale - Martedì 15 luglio il raduno a Villa Sabin per l’evento nazionale che unisce simbolicamente Roma a Kiev su due ruote ... Come scrive strettoweb.com

“Pedaliamo per la Pace” iniziativa di Emergency e Fiab per la raccolta fondi - Si è tenuta martedì 1° luglio a Faenza la tappa locale di “Pedaliamo per la Pace”, la pedalata solidale promossa da Emergency in collaborazione con Fiab. Scrive ravenna24ore.it