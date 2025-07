Colta da una crisi epilettica in acqua | poliziotto fuori servizio salva madre e figlia insieme a un amico

Un epico gesto di coraggio e pronto intervento ha segnato un pomeriggio in mare. Un ispettore della Polizia di Stato, fuori servizio, ha salvato una madre e sua figlia da una grave emergenza in acqua, dimostrando che il vero valore della divisa si mostra anche fuori dall’ufficio. Il Siulp esprime il suo più sentito plauso per questo esempio di dedizione e altruismo, ricordandoci che il cuore dei nostri poliziotti batte anche al di là delle uniformi.

Provvidenziale salvataggio da parte di un ispettore della Polizia di Stato libero dal servizio, che venerdì pomeriggio ha salvato due persone in difficoltà in mare. A segnalare il caso è il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia, che esprime "il più sentito plauso e profondo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

