La musica dance degli Eiffel 65 accende piazzale Kennedy

L'energia travolgente delle hit degli Eiffel 65 ha infiammato piazzale Kennedy, trasformando la sera di venerdì in un vero e proprio spettacolo di musica e allegria. L’evento ‘RDS Loves Rimini’ ha confermato ancora una volta il suo ruolo di protagonista dell’estate, portando su palco grandi successi, dj-set coinvolgenti e un pubblico entusiasta pronto a vivere momenti indimenticabili. E l’avventura continua…

La musica dance degli Eiffel 65 ha acceso venerdì sera piazzale Kennedy, nella serata clou di ‘RDS Loves Rimini’, l'evento targato "RDS 100% grandi successi" che dal 4 luglio e fino a domenica 13 è protagonista dell'estate riminese con musica, dirette, animazione, dj-set con Roberta Lanfranchi e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

