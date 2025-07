porto cervo al vaglio le immagini delle telecamere per la morte di gaia costa

Le indagini sulla tragica morte di Gaia Costa a Porto Cervo si intensificano, con gli investigatori che analizzano meticolosamente le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltano le testimonianze dei passanti. Il loro obiettivo è fare luce su quanto accaduto in quell’istante fatale e portare giustizia alla giovane vittima. La comunità attende risposte, mentre le forze dell’ordine lavorano senza sosta per ricostruire la verità .

Proseguono le indagini sulla morte di Gaia Costa, la ragazza di 24 anni di Tempio Pausania investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. I carabinieri sono attualmente al lavoro per capire cosa possa essere successo in quell'istante, raccogliendo tutti gli elementi necessari anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza dislocate nelle varie vie del comune e le testimonianze dei passanti. Intanto Vivian Spohr, la moglie del ceo di Lufthansa accusata di omicidio stradale, "si è posta a completa disposizione dell'autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze", ha riferito il suo legale Angelo Merlini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it