La gita in e-bike finisce male | i ladri fanno sparire le bici

La gita in e-bike si trasforma in un incubo: ladri senza scrupoli fanno sparire le biciclette dei turisti, lasciandoli increduli e delusi. Nei giorni scorsi, due visitatori tedeschi in vacanza a San Leonardo in Passiria hanno vissuto questa spiacevole esperienza, scoprendo che anche in paradiso può arrivare l’ombra del furto. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante vigilare e adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere il nostro investimento su due ruote.

Nei giorni scorsi, due turisti tedeschi in vacanza in un hotel di San Leonardo in Passiria hanno subito il furto delle loro e-bike. I due, come gli stessi hanno raccontato ai carabinieri, erano giunti a Merano in sella alle biciclette elettriche, parcheggiandole poi negli appositi spazi per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: bike - gita - finisce - male

In sella all’e-bike nei percorsi del Savio. Gita tra i colli di Montiano e all’Urgòn - Scopri i suggestivi percorsi del Savio in e-bike con due affascinanti tour tra i colli di Montiano e all’Urgon, in programma il 23 e 30 maggio.

?? La gita in e-bike finisce male: i ladri fanno sparire le bici; Gita in mountain bike finisce male: 49enne cade nella scarpata, è grave al Maggiore; Rovinosa caduta nei sentieri della Valmarecchia.

Gita in mountain bike sull'Etna finisce in tragedia: ciclista ... - MSN - Un cinquantenne di Pedara (Catania) è morto per un incidente con la propria mountain bike mentre percorreva, insieme a un gruppo, il sentiero sterrato di Timpa Modda, zona di Pietracannone, nel ... Scrive msn.com

Gita in mountain bike finisce in tragedia: ciclista muore a 50 anni - MSN - Un cinquantenne di Pedara (Catania) è morto per un incidente con la propria mountain ... Come scrive msn.com