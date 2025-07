Nasce con un solo ventricolo e una gravissima patologia | i medici del Regina Margherita salvano la vita a un bimbo di 8 mesi

Una storia felice e a lieto fine quella di un piccolo guerriero di soli otto mesi, il cui coraggio ha incontrato la competenza straordinaria dei medici del Regina Margherita di Torino. Nato con una gravissima cardiopatia congenita e un solo ventricolo sviluppato, grazie all’eccellenza dell’ospedale infantile, ora può continuare a sognare un futuro pieno di speranza e gioia. La scienza e l’amore fanno miracoli, trasformando il destino di chi meno se lo aspetta.

A causa di una gravissima cardiopatia congenita, era nato con un solo ventricolo cardiaco sviluppato, ma l'eccellenza dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino ha permesso ancora una volta di averla vita su un destino che sembrava ineluttabile. Una storia felice e a lieto fine quella di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

