Pedaliamo per la pace con i Cicloverdi Fiab Napoli

Unisciti a noi per un'iniziativa che unisce passione e solidarietà: pedaliamo per la pace con i Cicloverdi FIAB Napoli! Lunedì alle 17.30, ci incontreremo alla Metropolitana Materdei per ascoltare le testimonianze dei volontari di Emergency, pronti a condividere il loro impegno in Ucraina attraverso l’uso delle biciclette. Un’occasione speciale per fare la differenza, pedalando insieme verso un futuro di speranza e solidarietà.

Evento di Manlio Converti, Teresa Dandolo e CICLOVERDI FIAB Napoli "Incontro ore 17.30 alla Metropolitana Materdei in piazza Ammirato a Napoli con i Volontari di Emergency che ci racconteranno cosa sta succedendo in Ucraina e cosa stiano facendo proprio con le biciclette per cercare di aiutare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

I Cicloverdi Fiab Napoli al Castello di Baia - Domenica 1 Giugno, unisciti ai Cicloverdi di Fiab Napoli per un'esperienza unica al Castello di Baia, in occasione del convegno "Affinità Elettive".

Luglio è il mese in cui FIAB ed EMERGENCY lanciano l'iniziativa Pedaliamo per la Pace. Un evento diffuso di pedalate simboliche che attraverseranno l’Italia per portare un messaggio urgente e necessario: da Milano a Brindisi, da Torino a Modena la pace si Vai su Facebook

