Morto a soli 17 anni | la comunità camerunese si riunisce per l' ultimo saluto a Steve

Una giovane vita spezzata troppo presto, lasciando un vuoto che echeggia nel cuore di tutta la comunità. Sabato mattina, alla Camera Mortuaria e al cimitero di Ravenna, amici e familiari si sono stretti in un gesto di affetto e solidarietà per rendere omaggio a Steve, il ragazzo di soli 17 anni che ci ha lasciato troppo presto. Un momento di dolore condiviso che testimonia l’importanza della solidarietà nei momenti più difficili.

Sabato mattina alla camera Mortuaria e al cimitero di Ravenna la comunità camerunese, insieme a persone di altre nazionalità residenti nel Ravennate, si è stretta con profondo dolore attorno a mamma Odilia, papà Magna, ai fratelli e sorelle, al nipote, al cognato, agli zii, agli amici e a tutti i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

