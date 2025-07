Israele apre il fuoco sulla folla in un centro aiuti | 27 morti

Una tragedia drammatica scuote Gaza: almeno 27 civili palestinesi hanno perso la vita e oltre 180 sono rimasti feriti quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla in attesa di aiuti umanitari. Un episodio che mette in evidenza le tensioni crescenti e la complessità di un conflitto che continua a mietere vittime innocenti. La comunità internazionale si interroga: quali soluzioni per fermare questa spirale di violenza?

Almeno 27 palestinesi sono stati uccisi e oltre 180 sono rimasti feriti quando le forze israeliane hanno aperto il fuoco su una folla di civili in attesa di aiuti umanitari vicino al punto di distribuzione degli aiuti di Al-Shakoush, a nord di Rafah, nella striscia di Gaza meridionale, secondo fonti locali citate dalla Wafa. Fonti mediche hanno confermato che il bilancio totale delle vittime a Gaza.

