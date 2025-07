Antica Casles tutela e recupero del sito in una proposta al Governo

Con entusiasmo, annuncio che la Camera dei Deputati ha accolto la mia proposta, raccomandando al Governo di attivarsi per tutelare, recuperare e valorizzare l'antica Cales. Questo sito archeologico ricco di storia rappresenta un patrimonio prezioso per il nostro territorio e la nostra cultura. Un passo importante verso la salvaguardia e il rilancio turistico di questa straordinaria testimonianza del passato.

"La Camera dei Deputati ha accolto la mia proposta che raccomanda al Governo di adottare tutte le iniziative necessarie per la tutela, il recupero e il rilancio turistico e culturale del sito archeologico dell'antica Cales, situato nel territorio di Calvi Risorta e dei comuni limitrofi", afferma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

