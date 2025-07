Ventimiglia scomparso bimbo di 5 anni | presidiato il confine con la Francia nessuna pista esclusa

Una visita inquietante scuote Ventimiglia: un bimbo di appena 5 anni scomparso while il padre si dedicava al montaggio di una tenda. La polizia ha già presidiato il confine con la Francia, senza escludere alcuna pista. Le telecamere hanno immortalato il piccolo uscire dal camping alle 19:15, indossando una maglietta bianca e pantaloncini verdi. La comunità resta in allerta, sperando in un lieto ritrovamento.

