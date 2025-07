Mercato Inter da Bastoni a Barella | l’Arabia prova a tentare 3 nerazzurri! Proposte da oltre 20 milioni già respinte

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con l’interesse dell’Arabia Saudita, che tenta di puntare su tre dei nostri talenti più promettenti, tra Bastoni e Barella. Proposte da oltre 20 milioni sono state già respinte, confermando la volontà dei nerazzurri di mantenere la propria forza. Resta da vedere se i club europei riusciranno a difendere i loro gioielli o se il fascino del nuovo mercato si farà strada anche in Italia.

La situazione. L'Arabia Saudita continua a far parlare di sé nel calciomercato internazionale, con un interesse sempre crescente per i giocatori e allenatori di spicco. Dopo aver strappato alla Serie A Simone Inzaghi, allenatore delle ultime due finali di Champions League, e Mateo Retegui, attaccante della Nazionale, ora è il turno di Moise Kean. Come riportato da La Repubblica, l'Al-Hilal, che ha già portato a termine importanti acquisti come Theo Hernandez dal Milan, ora punta anche sull'attaccante della Fiorentina, per rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo.

