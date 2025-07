Giro di vite contro gli illeciti nei boschi | sei multe dai carabinieri forestali

A Pomarance, le forze dell'ordine rafforzano la lotta contro gli abusi nei boschi, sanzionando severamente chi viola le regole. Sei multe complessive di 1.404 euro sono state emesse dai carabinieri forestali a tre responsabili per irregolarità nell’utilizzo delle risorse boschive a Cortini. Un segnale forte in difesa del patrimonio naturale: il rispetto delle norme è fondamentale per preservare la nostra natura e garantire un futuro sostenibile.

POMARANCE – Il nucleo carabinieri forestale di Pomarance ha rilevato sei violazioni amministrative, per un importo complessivo di 1404 euro, a carico di tre soggetti ritenuti responsabili di illeciti nell’ambito di un’utilizzazione boschiva in localita? Cortini. Il controllo, effettuato lo scorso 7 luglio, ha evidenziato diverse irregolarita? che hanno portato all’applicazione delle sanzioni. Le violazioni includono il mancato rilascio di piante a dote del bosco, la violazione delle modalita? di taglio delle piante, l’omesso esbosco del materiale legnoso, l’assenza di autorizzazione idraulica per il taglio delle piante e la mancata comunicazione di aggiornamento della ditta esecutrice del taglio boschivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

