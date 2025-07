Lucca scattano le sazioni per i buttadentro

A Lucca scattano le sanzioni per i buttadentro, pronti a mettere fine alle molestie ai turisti. Dopo molte proteste, il Comune ha deciso di intervenire per garantire un’esperienza più piacevole e sicura, anche se il provvedimento divide opinioni: da un lato, la tutela dei visitatori, dall’altro, alcune voci che lo trovano forse troppo severo. È l’inizio di una svolta nella gestione del turismo in città, destinata a far discutere ancora a lungo.

Troppo molesti con i turisti, stop ai buttadentro. Lo ha deciso il comune di Lucca, stanco delle lamentele e proteste dei visitatori. L’ordinanza si e’ resa necessaria dopo una lunga serie di episodi di maleducazione con buttadentro che braccavano e inseguivano le persone in mezzo alla strada. Il provvedimento ovviamente fa discutere, piace molto ai turisti e anche alla maggioranza dei ristoratori. C’è però chi lo ritiene un po’ eccessivo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lucca, scattano le sazioni per i buttadentro

